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13:42   7 Мая 2020
Политика

Вучич отправил Путину поздравительное письмо в честь 75-летия Победы

Вучич отправил Путину поздравительное письмо в честь 75-летия Победы

Сербский лидер Александр Вучич передал письмо с поздравлением с 75-летием Победы для главы Российской Федерации Владимира Путина. Соответствующую информацию предоставила администрация президента Сербии.

Послание передаст посол РФ Александр Боцан-Харченко. Встреча российского дипломата с лидером Сербии состоялась в четверг, 7 мая, в Белграде.

Согласно письму, День Победы является одним из самых светлых событий в истории человечества и символом непокорности и свободолюбивого духа предков. По словам Вучича, для него было честью, что граждане РФ и Сербии совместно прошли через тяжелый этап в освобождении мира от ужаса прошлого столетия.

Также президент отметил, что на этот союз противостоит коронавирусной инфекции, и выразил соболезнования на фоне смертей граждан с COVID-19 в Российской Федерации. Государственный лидер надеется на скорейшее выздоровление больных.

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Автор: Кристина Мокроусова
#политика #письмо #вучич

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