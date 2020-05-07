Сербский лидер Александр Вучич передал письмо с поздравлением с 75-летием Победы для главы Российской Федерации Владимира Путина. Соответствующую информацию предоставила администрация президента Сербии.

Послание передаст посол РФ Александр Боцан-Харченко. Встреча российского дипломата с лидером Сербии состоялась в четверг, 7 мая, в Белграде.

Согласно письму, День Победы является одним из самых светлых событий в истории человечества и символом непокорности и свободолюбивого духа предков. По словам Вучича, для него было честью, что граждане РФ и Сербии совместно прошли через тяжелый этап в освобождении мира от ужаса прошлого столетия.

Также президент отметил, что на этот союз противостоит коронавирусной инфекции, и выразил соболезнования на фоне смертей граждан с COVID-19 в Российской Федерации. Государственный лидер надеется на скорейшее выздоровление больных.