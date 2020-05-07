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13:22   7 Мая 2020
Армия

Российско-турецкая колонна провела самое длинное патрулирование в Идлибе

Российско-турецкая колонна провела самое длинное патрулирование в Идлибе

Патрулирование Идлибской зоны деэскалации вдоль трассы М4 силами российской военной полиции и армии Турции позволяет сохранять мир в освобожденных от террористов районах. Сегодня совместный патрули вышел на М4 в девятый раз.

Самый протяженный маршрут патрулирования сегодня впервые прошли турецкие и российские военные в Идлибе. Информационное агентство "Красная весна" сообщает, что совместный российско-турецкий патруль проехал по трассе М-4 от населенного пункта Тарнаба до населенного пункта Арихи. Протяженность сегодняшнего маршрута оказалась вдвое большей, чем предыдущего, и составила 16 километров.

Трасса М-4 связывает порт Латакия с крупнейшим сирийским городом Алеппо — столицей одноименной провинции. Эта дорога носит стратегически важное значение, а потому необходимо поддерживать свободу и безопасность передвижения на ней, чем и занимаются совместные российско-турецкие патрули.

 

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Автор: Яна Либерман
#россия #идлиб #турция

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