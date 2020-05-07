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13:17   7 Мая 2020
Общество

Спикеры обсудят возможный запрет на алкоголь в ситуации с COVID-19 в медиацентре "Патриот"

Спикеры обсудят возможный запрет на алкоголь в ситуации с COVID-19 в медиацентре "Патриот"

Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа "Патриот" сегодня проведут онлайн-конференцию, посвященную теме "Новая антиалкогольная кампания под предлогом эпидемии. Нужен ли России сухой закон?".

Совет министров СССР 35 лет назад, 7 мая 1985 года, принял постановление "О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения". Эти меры привели страну к катастрофическим последствиям, из-за чего виноделие в России было уничтожено, а количество контрафактного алкоголя увеличилось.

Специалисты во время онлайн-трансляции, которая состоится 7 мая в 14:00, обсудят, как не допустить повторения этих ошибок и нужно ли гражданам запрещать употребление спиртного. Также выскажут прогнозы, чем может обернуться запрет на продажу алкогольной продукции в некоторых регионах из-за коронавируса.

Эксперты разберут все вопросы, которые касаются тематики алкогольной политики. Зрители эфира смогут задать имеющиеся вопросы по телефону +7 994 424 95 87, передает Федеральное агентство новостей

Прямой эфир можно будет посмотреть по этой ссылке. Желающие также могут задать вопросы спикерам в комментариях к анонсу мероприятия на сайте ФАН.

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Автор: Юлия Яковлева
#алкоголь #фан

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