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13:12   7 Мая 2020
Политика

Журналистка RT в Венесуэле получила письмо с угрозами после публикации о наемниках из США

Журналистка RT в Венесуэле получила письмо с угрозами после публикации о наемниках из США

Вооруженные силы Венесуэлы отразили недавно попытку десанта террористов, убив восьмерых нападавших, а двоих взяв в плен. Задержанные оказались гражданами США, о чем рассказала журналистка RT Эрика Ортега.

Очередная попытка покушения на законного президента Венесуэлы провалилась. Корреспондент RT в Венесуэле Эрика Ортега рассказала в своем Twitter о том, что десантную операцию подготовили личные охранники президента США Дональда Трампа, после чего, как сообщает Федеральное агентство новостей, журналистке стали приходить угрозы.

Автором угроз стал бывший американский "зеленый берет" - основатель частной охранной компании Silvercorp USA, о деятельности которой Ортега рассказала в соцсетях. Гудро написал Эрике, что он работает за деньги, но именно ее он готов уничтожить бесплатно. Американец назвал журналистку "подстилкой Мадуро".

Вашингтон не признает Николаса Мадуро законным президентом Венесуэлы и пытается всеми способами свергнуть его. Так, в прошлом году США организовали информационную кампанию, в рамках которой распространяли фейки о помощи России в вывозе "золота Мадуро", продаже венесуэльской нефти от имени компании "Роснефть" и даже присутствии в стране ЧВК "Вагнера".

В создании фейков о ситуации в Венесуэле журналистами ФАН был изобличен мошенник Евгений Шабаев, изображавший из себя казака. Шабаев попался на пранке, во время которого сообщил мнимому работнику французских СМИ о том, что в Индию отправлена ЧВК "Вагнера", чтобы противостоять Пакистану в пользу Китая.

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Автор: Ирина Большунова
#сша #венесуэла #мадуро #rt

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