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 Владелец ФК "Спартак" Леонид Федун госпитализирован с коронавирусом

Владелец ФК "Спартак" Леонид Федун госпитализирован с коронавирусом
Журналистка RT в Венесуэле получила письмо с угрозами после публикации о наемниках из США

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12:33   7 Мая 2020
Общество

Владелец ФК "Спартак" Леонид Федун госпитализирован с коронавирусом

Владелец ФК "Спартак" Леонид Федун госпитализирован с коронавирусом

Владелец футбольного клуба "Спартак", вице-президент "Лукойла" Леонид Федун был госпитализирован с диагнозом COVID-19, сообщают представители пресс-службы московского футбольного клуба.

На данный момент 64-летний топ-менеджер находится на лечении в одной из столичных больниц, уточняется в сообщении. О тяжести состояния Федуна представители пресс-службы ничего не сообщили.

"Клуб желает Леониду Арнольдовичу скорейшего выздоровления!" — отмечается в опубликованном пресс-релизе.

Согласно данным оперативного штаба, в России зафиксировано более 177 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. Вся актуальная информация опубликована на сайте стопкоронавирус.рф

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Автор: Илья Романович
#спартак #федун #коронавирус

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