Собянин заявил, что ношение масок в общественном транспорте в Москве станет обязательным
Ношение медицинских масок и перчаток во время пользования общественным транспортом будет обязательным. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Инициатива явилась следствием снятия ограничений по COVID-19 на работу промышленных предприятий и строек, сообщает РИА Новости.
"Увеличится количество передвижений людей на транспорте, так или иначе увеличится количество людей, общающихся друг с другом, это надо хотя бы отчасти компенсировать", — обозначил глава столицы.
В целях минимизации распространения коронавирусной инфекции в стране президент РФ Владимир Путин информировал о продлении нерабочих дней вплоть до 11 мая.