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Журналистка RT в Венесуэле получила письмо с угрозами после публикации о наемниках из США

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12:28   7 Мая 2020
Политика

Собянин заявил, что ношение масок в общественном транспорте в Москве станет обязательным

Собянин заявил, что ношение масок в общественном транспорте в Москве станет обязательным

Ношение медицинских масок и перчаток во время пользования общественным транспортом будет обязательным. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Инициатива явилась следствием снятия ограничений по COVID-19 на работу промышленных предприятий и строек, сообщает РИА Новости.

"Увеличится количество передвижений людей на транспорте, так или иначе увеличится количество людей, общающихся друг с другом, это надо хотя бы отчасти компенсировать", — обозначил глава столицы.

В целях минимизации распространения коронавирусной инфекции в стране президент РФ Владимир Путин информировал о продлении нерабочих дней вплоть до 11 мая.

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Автор: Василий Пименов
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