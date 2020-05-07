Юрист признанного в РФ иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией" не появилась в Тверском суде Москвы, где планировалось предварительное судебное заседание по иску бизнесмена Евгения Пригожина о защите чести, достоинства и деловой репутации к ней.

Заседание должно было состояться сегодня, 7 мая, следует из информации на официальном интернет-портале Тверского суда столицы. Судьи решили перенести его на более позднюю дату. Позже представители судебного органа озвучат конкретные данные о грядущем заседании.

Глава компании "Конкорд кейтинг" и "Конкорд менеджмент и консалтинг" Евгений Пригожин подал иск к юристу признанного иноагентом в РФ "Фонда борьбы с коррупцией" Любови Соболь. Об этом сообщает телеканал "Царьград". Петербургский бизнесмен потребовал опровергнуть безосновательные обвинения в "причастности к нападению на супруга Соболь Сергея Мохова".