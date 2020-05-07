Автора проекта "Омбудсмен полиции" задержали по подозрению в вымогательстве

Сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали создателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова по подозрению в вымогательстве денег, заявил представитель пресс-службы столичного ГУ МВД Владимир Васенин.

Задержанному инкриминируется вымогательство в крупном размере в отношении бывшего сотрудника правоохранительных органов за нераспространение фотографий личного характера, подчеркнул представитель пресс-службы МВД. По словам Васенина, подозреваемый вымогал у потерпевшего 300 тыс. рублей.

"Задержан Владимир Воронцов, житель столицы, администратор групп в социальных сетях и мессенджерах", — говорится в сообщении.

Отметим, ранее журналисты iReactor сообщали о том, что руководитель паблика "Омбудсмен полиции" Владимир Воронцов сотрудничает со структурами Михаила Ходорсковского. Так, по мнению СМИ, Воронцов через свои медиа распространял по заказу олигарха недостоверную информацию о ситуации вокруг пандемии COVID-19 в РФ. В апреле 2020 года СК РФ возбудил уголовное дело в отношении Воронцова, отмечает ФАН.