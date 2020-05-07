Французские СМИ назвали причины упадка Запада

Причина падения Запада, который с начала ХХI века расписывается в собственной уязвимости, демонстрируя неумение справиться с потрясениями и системными рисками, кроется внутри него самого – в разложении институтов, нравов и ценностей.

Такое мнение высказывает французское издание Le Figaro, отмечая, что Запад доминировал в мире с конца XV до ХХ века, распространяя тремя волнами глобализации на все континенты свои идеи, институты и производственные методы.

«Успех Запада зиждился на четырех основополагающих принципах, а именно: на изобретении капитализма, научном прогрессе для познания и использования вселенной, формировании политической свободы, которая позволила людям и народам самим определять свою судьбу, осознании единства и солидарности свободных наций перед лицом обществ старого режима и тоталитаризма», — пишет автор материала.

По его словам, именно третья волна глобализации, которая, казалось, воплощает триумф Запада, подталкивая человечество в эпоху всеобщей истории, на деле стала началом его падения. Центр тяжести капитализма переместился в Азию, в мировом производстве доля развитых стран упала до 30 процентов. При этом мировой порядок, державшийся с 1945 года, рухнул вместе с лидерством США, а геополитическая система стала многополярной. Кроме того, западные демократии столкнулись с дестабилизацией среднего класса и экзистенциальным кризисом, на фоне чего там начали подниматься популистские лидеры и движения.

Запад продемонстрировал всему миру собственную уязвимость, растеряв при этом доверие к себе, не справившись с рядом потрясений. В частности, после террористических актов 11 сентября 2001 года он развязал целую цепочку военных конфликтов, а также не смог совладать с финансовым кризисом 2008 года, возникшем из-за пузырей в экономике. Сейчас Запад не может преодолеть эпидемию коронавируса, на которую накладываются политические проблемы и обвал экономики.

Причина нынешнего упадка Запада, несмотря на то, что на него давят мощные враждебные силы, стремящиеся вытеснить его, кроется внутри него самого, подчеркивает автор.

«Облюбовавший пузыри капитализм отказался от производства и инноваций в пользу спекуляции и ренты. Он опирается на нежизнеспособную социально-экономическую модель, объединяющую в себе слабый рост, огромные долги и сильнейший подъем неравенства», — говорится в статье.

Политики и социальные сети культивируют невежество и демагогию, подпитывая презрение к образованию и создавая тем самым пропасть между простыми людьми и элитами, владеющими технологиями.

«Демократия была по большей части обесценена в связи с ослаблением противовесов и правового государства, подчинением дебатов коллективным страстям, обожествлением идентичности с отказом от идеи общего блага, тиранией краткосрочной перспективы, которая перечеркивает любые попытки сформировать представления о будущем», — отмечает автор.

В настоящее время идея единства свободных наций, как в 1930-х годах, столкнулась с национализмом, изоляционизмом и протекционизмом. Свидетельство этому – стена на южных границах США, Брексит, а также европейский раскол между севером и югом по вопросу евро, и между западом и востоком, который все больше склоняется к авторитаризму.

Соединенные Штаты Америки, предав наследие отцов-основателей и союзников, оставили Запад без лидера. Также Запад, отступив от прав человека и политических свобод, лишился своих принципов и остался без стратегии и столпа, которые представлял собой Североатлантический военный альянс (НАТО).

Неизменная верность ценностям вместе со способностью переосмысливать себя в соперничестве наций, людей и предприятий, была главной силой Запада и сейчас, возможно, ему пришло время взять пример с Южной Кореи или Тайваня – пересмотреть себя.

«Разработать новый и инклюзивный социально-экономический пакт. Переориентировать капитализм в сторону производства, инноваций и экологических преобразований. Провести массовые инвестиции в образование и науку, технологии и гражданство. Реанимировать дебаты и вновь вовлечь граждан в жизнь наций. Восстановить альянс демократий на фоне угроз со стороны демократур и джихадизма», — предлагает автор.

Все это, по его мнению, необходимо делать не ради мирового господства, а чтобы защитить разнообразие культур и всеобщие ценности, служащие основой человеческого достоинства в условиях опасного и хаотичного XXI века.