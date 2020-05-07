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Немецкий депутат рассказал, почему с России необходимо немедленно снять санкции

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11:15   7 Мая 2020
Политика

Немецкий депутат рассказал, почему с России необходимо немедленно снять санкции

Немецкий депутат рассказал, почему с России необходимо немедленно снять санкции

Антироссийские санкции необходимо как можно скорее снять, на это есть ряд важных причин, заявил глава германо-российской группы в бундестаге, депутат от партии "Альтернатива для Германии" Робби Шлунд.

По словам немецкого депутата, Россия во время пандемии коронавируса показала высокую степень солидарности с другими государствами. Страна привержена к миру и готова сотрудничать, а не жить в условиях санкций и эскалации. Как отметил парламентарий, он не считает санкции против РФ нужными, так как это ведет к обострению конфликтов и даже возможному военному противостоянию.

"Все санкционные меры с какой бы то ни было стороны должны быть немедленно прекращены, особенно против России", — цитирует Шлунда РИА Новости.

Европа ввела санкции против РФ в 2014 году после того, как полуостров Крым вновь стал российским. В Москве заявили, что санкции являются контрпродуктивными и взяли курс на импортозамещение.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #германия #санкции

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