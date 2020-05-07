Жертвами военных операций США в Ираке, Сомали, Сирии и Афганистане в прошлом году стали 132 мирных жителя. Об этом говорится в докладе, опубликованном Пентагоном в среду.

Американский конгресс утвердил документ, представленный Пентагоном. В тексте говорится, что все операции оборонного ведомства США были проведены "в соответствии с требованиями закона о войне и закона о защите гражданских лиц", передает "Интерфакс".

В докладе отмечается, что в результате военных операций США на Ближнем Востоке и в Африке погибли 132 мирных жителя. Однако, по мнению правозащитников, эта информация не соответствует действительности. Данные, представленные Пентагоном, сильно занижены.

Специалисты мониторинговой организации Airwars отмечают, что только в первой половине 2019 года в Ираке и Сирии от действий американских военных погибли от 400 до тысячи мирных жителей.