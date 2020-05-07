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11:00   7 Мая 2020
Россия

Красноярского бизнесмена Быкова задержали по подозрению в организации убийств

Красноярского бизнесмена Быкова задержали по подозрению в организации убийств

Бывший депутат Законодательного собрания Красноярского края Анатолий Быков подозревается в организации двойного убийства, совершенного 26 лет назад.

Бывший глава совета директоров Красноярского алюминиевого завода Быков задержан в четверг, 7 мая, по подозрению в организации убийства, которое было совершено в 1994 году, сообщает РИА Новости. В МВД информацию пока официально не подтвердили.

Быков в 1990-х годах избирался депутатом Заксобрания Красноярского края. В 2002 году по решению Мещанского районного суда за организацию покушения на убийство бизнесмена приговорили к 6,5 годам заключения условно.

В 2004 году по ходатайству Быкова Верховный суд принимает решение о пересмотре дела, в результате которого подозреваемый обвиняется в подстрекательстве к совершению преступления. Через год Октябрьский районный суд в Красноярске принял решение о снятии с бывшего депутата Быкова условного срока.

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Автор: Ирина Большунова
#задержан #красноярск

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