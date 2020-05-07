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 Российское судно доставило в сирийский Тартус 850 тонн продовольствия

Российское судно доставило в сирийский Тартус 850 тонн продовольствия
10:59   7 Мая 2020
Сирия

Российское судно доставило в сирийский Тартус 850 тонн продовольствия

Российское судно доставило в сирийский Тартус 850 тонн продовольствия

Российская гуманитарная помощь прибыла в сирийский порт Тартус. Контейнеровоз "Спарта-2" доставил 846 тонн продовольствия, которое будет отправлено в семь региональных отделов Центра примирения враждующих сторон.

Раздача гуманитарной помощи сирийцам стала обычным делом для сотрудников российского Центра примирения враждующих сторон. Начальник штаба материально-технического обеспечения (МТО) группировки войск Вооруженных сил РФ в Сирии генерал-майор Андрей Терюхов, чьи слова цитирует "Интерфакс", сообщил о прибытии очередной партии продовольствия из России в сирийский город Тартус.

Генерал-майор Терюхов отметил, что часть этого продовольствия уйдет жителям Заевфратья, где особенно тяжелая гуманитарная ситуация. Он также отметил, что в общей сложности российский ЦПВС провел уже 2,4 тысячи гуманитарных акций, раздав нуждающимся более четырех тысяч тонн гуманитарных грузов.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #сирия #гумпомощь

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