Почти половина новых случаев COVID-19 протекает без симптомов

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 пока еще не ослабила свою хватку в России. За сутки в 84 регионах страны было выявлено 11 231 случаев COVID-19, а 2476 человек выздоровели и отправились домой.

Общее количество заболевших с начала пандемии COVID-19 в 85 регионах России составило 177 160 человек. За это же время 23 803 человека полностью выздоровели. Оперштаб отмечает, что из 11 231 новых случаев коронавирусной инфекции 5471 человек переносит болезнь без клинических симптомов.

Полную информацию о динамике распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в России в целом и отдельно по регионам, а также все соответствующие правительственные распоряжения можно узнать на портале стопкоронавирус.рф.