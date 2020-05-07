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 Автора проекта "Омбудсмен полиции" задержали по подозрению в вымогательстве

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Глава МИД Чехии рассказал, как улучшить отношения с Россией

Глава МИД Чехии рассказал, как улучшить отношения с Россией

 МИД Чехии обеспечит безопасность сотрудникам дипмиссии в Москве

МИД Чехии обеспечит безопасность сотрудникам дипмиссии в Москве
Немецкий депутат рассказал, почему с России необходимо немедленно снять санкции

Немецкий депутат рассказал, почему с России необходимо немедленно снять санкции

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10:56   7 Мая 2020
Общество

Почти половина новых случаев COVID-19 протекает без симптомов

Почти половина новых случаев COVID-19 протекает без симптомов

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 пока еще не ослабила свою хватку в России. За сутки в 84 регионах страны было выявлено 11 231 случаев COVID-19, а 2476 человек выздоровели и отправились домой.

Общее количество заболевших с начала пандемии  COVID-19 в 85 регионах России составило 177 160 человек. За это же время 23 803 человека полностью выздоровели. Оперштаб отмечает, что из 11 231 новых случаев коронавирусной инфекции 5471 человек переносит болезнь без клинических симптомов.

Полную информацию о динамике распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в России в целом и отдельно по регионам, а также все соответствующие правительственные распоряжения можно узнать на портале стопкоронавирус.рф.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #COVID-19

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