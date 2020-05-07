Жители России стали внимательнее подходить к вопросу продуктовых покупок в условиях вспышки коронавируса и вызванного ей сокращения доходов, сообщили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

Распространение COVID-19 на территории России привело к снижению заработка граждан. Приостановка работы организаций, закрытие мест массового скопления людей и прочие ограничительные меры, направленные на борьбу с коронавирусом, стали причиной возникновения финансовых трудностей у россиян.

Многие стараются сэкономить в период кризиса и пересматривают свои потребительские предпочтения. Жители РФ стали больше покупать дешевые товары. Спрос на дорогостоящую продукцию резко сократился из-за коронавирусной инфекции, согласно данным специалистов.

Наборы здорового питания стали продаваться на 40% реже за последний месяц. Спрос на готовую еду упал на 80%, что привело к закрытию многих отделов с данной продукцией.