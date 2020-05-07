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10:29   7 Мая 2020
Политика

Глава МИД Чехии рассказал, как улучшить отношения с Россией

Глава МИД Чехии рассказал, как улучшить отношения с Россией

России стоит активнее вести диалог с Прагой, об этом заявил глава МИД страны Томаш Петржичек.

По словам главы МИД Чехии, сейчас отношения с РФ переживают не лучшие времена, их осложнила ситуация с демонтажем памятника маршалу Ивану Коневу в Праге. По словам дипломата, он надеется, что ситуация наладится, и между странами появится диалог.

"Как говорят, для танго нужны двое, и без взаимности со стороны России развивать диалог будет трудно", — заявил Томаш Петржичек в интервью РБК.

Кроме того, чешский дипломат напомнил, что в Договоре о дружбе между РФ и Чехией не указано, что памятник маршалу Ивану Коневу должен находиться именно на площади в Праге. По его словам, в документе отражена обязанность не вмешиваться во внутренние дела обеих сторон.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #политика #чехия

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