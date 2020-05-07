Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Перевозчиков наделят правом не возвращать деньги за отмененные поездки клиентам

Перевозчиков наделят правом не возвращать деньги за отмененные поездки клиентам

 Онищенко назвал коронавирус "выдыхающимся" и предложил заниматься экономикой

Онищенко назвал коронавирус "выдыхающимся" и предложил заниматься экономикой
Ипотечные ставки в РФ могут вырасти из-за новых правил страхования

Ипотечные ставки в РФ могут вырасти из-за новых правил страхования

 МИД Чехии обеспечит безопасность сотрудникам дипмиссии в Москве

МИД Чехии обеспечит безопасность сотрудникам дипмиссии в Москве
США спешат освоить Луну без ООН, России и Китая

США спешат освоить Луну без ООН, России и Китая

 Политолог Кошкин: физическое устранение Мадуро входит в планы США

Политолог Кошкин: физическое устранение Мадуро входит в планы США
Перевозчиков наделят правом не возвращать деньги за отмененные поездки клиентам

Перевозчиков наделят правом не возвращать деньги за отмененные поездки клиентам

 Онищенко назвал коронавирус "выдыхающимся" и предложил заниматься экономикой

Онищенко назвал коронавирус "выдыхающимся" и предложил заниматься экономикой
Ипотечные ставки в РФ могут вырасти из-за новых правил страхования

Ипотечные ставки в РФ могут вырасти из-за новых правил страхования

 МИД Чехии обеспечит безопасность сотрудникам дипмиссии в Москве

МИД Чехии обеспечит безопасность сотрудникам дипмиссии в Москве
США спешат освоить Луну без ООН, России и Китая

США спешат освоить Луну без ООН, России и Китая

 Политолог Кошкин: физическое устранение Мадуро входит в планы США

Политолог Кошкин: физическое устранение Мадуро входит в планы США
10:20   7 Мая 2020
Общество

Перевозчиков наделят правом не возвращать деньги за отмененные поездки клиентам

Перевозчиков наделят правом не возвращать деньги за отмененные поездки клиентам

Правительство РФ разработало закон, в рамках которого перевозчики смогут не возвращать деньги пассажирам за отмененные рейсы на фоне ситуации с коронавирусом, передают источники "Коммерсанта".

Законопроект разработан работниками Минэкономразвития, а также другими ведомствами, сообщают СМИ. Речь ведется о воздушных, морских, речных и железнодорожных перевозчиках.

Новые правила позволят компаниям не возвращать финансовые средства за билет, который клиент решил вернуть, пишет "Коммерсантъ". Взамен перевозчик должен будет обеспечить пассажирам ваучер на бесплатную поездку или новый билет. На такой режим работы организации могут перейти в случае введения в России режима ЧС или повышенной готовности.

Всю актуальную информацию о ситуации с коронавирусом в России можно узнать на официальном портале стопкоронавирус.рф. Правительство запустило проект 16 марта.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#правительство #законы #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...