Перевозчиков наделят правом не возвращать деньги за отмененные поездки клиентам

Правительство РФ разработало закон, в рамках которого перевозчики смогут не возвращать деньги пассажирам за отмененные рейсы на фоне ситуации с коронавирусом, передают источники "Коммерсанта".

Законопроект разработан работниками Минэкономразвития, а также другими ведомствами, сообщают СМИ. Речь ведется о воздушных, морских, речных и железнодорожных перевозчиках.

Новые правила позволят компаниям не возвращать финансовые средства за билет, который клиент решил вернуть, пишет "Коммерсантъ". Взамен перевозчик должен будет обеспечить пассажирам ваучер на бесплатную поездку или новый билет. На такой режим работы организации могут перейти в случае введения в России режима ЧС или повышенной готовности.

Всю актуальную информацию о ситуации с коронавирусом в России можно узнать на официальном портале стопкоронавирус.рф. Правительство запустило проект 16 марта.