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10:06   7 Мая 2020
Экономика

Ипотечные ставки в РФ могут вырасти из-за новых правил страхования

Ипотечные ставки в РФ могут вырасти из-за новых правил страхования

Изменение механизмов страхования Банком России может привести к увеличению тарифов по ипотеке до одного процентного пункта, считают адвокат BMS Law Firm Александр Иноядов и аналитик "Фридом Финанс" Валерий Емельянов.

Нововведение будет касаться новых ипотечных займов. Теперь, при покупке жилья с привлечением кредитных средств, страхованием жизни и имущества будет заниматься не клиент, а банковская организация.

Заемщик ранее имел право выбора, заключить договор страхования напрямую со страховым агентом, либо воспользоваться услугами, которые предлагает банк. Новые правила, введенные ЦБ РФ, снимут с клиента  подобную обязанность и возложат ее исключительно на кредитную организацию.

Стоимость страховки будет включена в ипотечные тарифы. В Центробанке ожидают, что в итоге выплаты заемщиков не изменятся или снизятся, рассказал президент Ассоциации банков «Россия» Алексей Войлуков.

Многие специалисты с этим не согласны и полагают, что ставки по ипотеке из-за таких изменений вырастут.

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Автор: Руслан Неглинный
#ставки #ипотека #страхование

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