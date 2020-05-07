Ипотечные ставки в РФ могут вырасти из-за новых правил страхования

Изменение механизмов страхования Банком России может привести к увеличению тарифов по ипотеке до одного процентного пункта, считают адвокат BMS Law Firm Александр Иноядов и аналитик "Фридом Финанс" Валерий Емельянов.

Нововведение будет касаться новых ипотечных займов. Теперь, при покупке жилья с привлечением кредитных средств, страхованием жизни и имущества будет заниматься не клиент, а банковская организация.

Заемщик ранее имел право выбора, заключить договор страхования напрямую со страховым агентом, либо воспользоваться услугами, которые предлагает банк. Новые правила, введенные ЦБ РФ, снимут с клиента подобную обязанность и возложат ее исключительно на кредитную организацию.

Стоимость страховки будет включена в ипотечные тарифы. В Центробанке ожидают, что в итоге выплаты заемщиков не изменятся или снизятся, рассказал президент Ассоциации банков «Россия» Алексей Войлуков.

Многие специалисты с этим не согласны и полагают, что ставки по ипотеке из-за таких изменений вырастут.