МИД Чехии обеспечит безопасность сотрудникам дипмиссии в Москве

Сотрудники службы безопасности по указу МИД Чехии будут направлены в Москву для защиты чешских дипломатов, сообщил глава дипломатического ведомства Томаш Петржичек.

"Направим сотрудников службы безопасности напрямую из нашего МИДа в чешское посольство в Москве", — обозначил он.

Эта инициатива явилась следствием недовольства сносом памятника маршалу Ивану Коневу в Праге, сообщает РБК.

Ранее посольство Чехии в РФ направило официальную ноту МИД РФ с целью принятия необходимых мер для предотвращения подобных инцидентов российскими властями. Об этом информировала пресс-секретарь МИД республики Зузана Штихова.