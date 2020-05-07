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9:31   7 Мая 2020
Политика

МИД Чехии обеспечит безопасность сотрудникам дипмиссии в Москве

МИД Чехии обеспечит безопасность сотрудникам дипмиссии в Москве

Сотрудники службы безопасности по указу МИД Чехии будут направлены в Москву для защиты чешских дипломатов, сообщил глава дипломатического ведомства Томаш Петржичек.

"Направим сотрудников службы безопасности напрямую из нашего МИДа в чешское посольство в Москве", — обозначил он.

Эта инициатива явилась следствием недовольства сносом памятника маршалу Ивану Коневу в Праге, сообщает РБК.

Ранее посольство Чехии в РФ направило официальную ноту МИД РФ с целью принятия необходимых мер для предотвращения подобных инцидентов российскими властями. Об этом информировала пресс-секретарь МИД республики Зузана Штихова. 

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Автор: Борис Нестеров
#россия #чехия #мид чехии #дипведомство

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