Онищенко назвал коронавирус "выдыхающимся" и предложил заниматься экономикой

Режим самоизоляции должен постепенно ослабляться, в условиях пандемии COVID-19 на первое место должен выйти вопрос восстановления экономики, заявил первый зампред Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

Россия имеет собственный путь развития пандемии, однако в противостоянии коронавирусу стоит учитывать также и международный опыт, подчеркнул парламентарий в интервью НСН. По словам Онищенко, все мероприятия по борьбе с коронавирусной инфекцией должны проводиться в каждом субъекте РФ в своей интерпретации. Он также не согласился с идеей ужесточения карантинных мер, отметив важность восстановление экономики.

"Даже в условиях карантина экономика должна работать и люди должны работать. Тем более, что вирус сейчас уже выдыхается", — заявил Онищенко.

Отметим, согласно данным оперативного штаба, в России зафиксировано более 165 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. Вся актуальная информация о пандемии COVID-19 в России и мире приводится на сайте стопкоронавирус.рф. Портал был запущен правительством страны 16 марта 2020 года.