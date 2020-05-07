Помпео анонсировал возможное создание альтернативы ВОЗ после пандемии COVID-19

США может создать альтернативу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) после ее якобы неудачи в борьбе с COVID-19. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео.

Журналисты телеканала Fox Business спросили Помпео, планируют ли власти США выступить за создание новой организации, которая бы взяла на себя те функции, выполняемые ВОЗ. По словам госсекретаря, американский лидер Дональд Трамп поставил задачу не допустить, чтобы ВОЗ потерпела неудачу, так как в организацию поступают сотни миллионов долларов.

Сейчас Вашингтон собирается искать способ, чтобы вновь стать лидером в выработке мер в сфере международного здравоохранения, заявил Помпео. Он отметил, что ВОЗ не справилась с поставленной перед ней задачей.

В середине апреля президент США Дональд Трамп звявил, что Соединенные Штаты приостановили взносы в ВОЗ до того момента, пока не установят роль организации в сокрытии данных о коронавирусе и его распространении.