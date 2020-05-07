Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Перевозчиков наделят правом не возвращать деньги за отмененные поездки клиентам

Перевозчиков наделят правом не возвращать деньги за отмененные поездки клиентам

 Онищенко назвал коронавирус "выдыхающимся" и предложил заниматься экономикой

Онищенко назвал коронавирус "выдыхающимся" и предложил заниматься экономикой
Ипотечные ставки в РФ могут вырасти из-за новых правил страхования

Ипотечные ставки в РФ могут вырасти из-за новых правил страхования

 МИД Чехии обеспечит безопасность сотрудникам дипмиссии в Москве

МИД Чехии обеспечит безопасность сотрудникам дипмиссии в Москве
США спешат освоить Луну без ООН, России и Китая

США спешат освоить Луну без ООН, России и Китая

 Политолог Кошкин: физическое устранение Мадуро входит в планы США

Политолог Кошкин: физическое устранение Мадуро входит в планы США
Перевозчиков наделят правом не возвращать деньги за отмененные поездки клиентам

Перевозчиков наделят правом не возвращать деньги за отмененные поездки клиентам

 Онищенко назвал коронавирус "выдыхающимся" и предложил заниматься экономикой

Онищенко назвал коронавирус "выдыхающимся" и предложил заниматься экономикой
Ипотечные ставки в РФ могут вырасти из-за новых правил страхования

Ипотечные ставки в РФ могут вырасти из-за новых правил страхования

 МИД Чехии обеспечит безопасность сотрудникам дипмиссии в Москве

МИД Чехии обеспечит безопасность сотрудникам дипмиссии в Москве
США спешат освоить Луну без ООН, России и Китая

США спешат освоить Луну без ООН, России и Китая

 Политолог Кошкин: физическое устранение Мадуро входит в планы США

Политолог Кошкин: физическое устранение Мадуро входит в планы США
9:13   7 Мая 2020
Политика

Помпео анонсировал возможное создание альтернативы ВОЗ после пандемии COVID-19

Помпео анонсировал возможное создание альтернативы ВОЗ после пандемии COVID-19

США может создать альтернативу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) после ее якобы неудачи в борьбе с COVID-19. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео.

Журналисты телеканала Fox Business спросили Помпео, планируют ли власти США выступить за создание новой организации, которая бы взяла на себя те функции, выполняемые ВОЗ. По словам госсекретаря, американский лидер Дональд Трамп поставил задачу не допустить, чтобы ВОЗ потерпела неудачу, так как в организацию поступают сотни миллионов долларов.

Сейчас Вашингтон собирается искать способ, чтобы вновь стать лидером в выработке мер в сфере международного здравоохранения, заявил Помпео. Он отметил, что ВОЗ не справилась с поставленной перед ней задачей.

В середине апреля президент США Дональд Трамп звявил, что Соединенные Штаты приостановили взносы в ВОЗ до того момента, пока не установят роль организации в сокрытии данных о коронавирусе и его распространении.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#сша #помпео #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...