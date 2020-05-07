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8:53   7 Мая 2020
Общество

"Русская молодежь Америки" запустила самолет с георгиевской лентой над Сан-Диего

"Русская молодежь Америки" запустила самолет с георгиевской лентой над Сан-Диего

Воздушное судно с 30-метровой георгиевской лентой пролетело в небе над американским Сан-Диего. Организаторами акции по случаю приближающегося юбилея победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) выступили участники "Русской молодежи Америки".

Видео пролета было опубликовано на официальной странице российского посольства в США в социальной сети Facebook. Отмечается, что таким образом к участию в международном проекте присоединился штат Калифорния. 

"Георгиевская ленточка над Сан-Диего. В США продолжается акция "Георгиевская ленточка", — написали представители дипмисии в Сети. 

Аналогичная акция накануне прошла в Чикаго и Далласе, жители которых с восторгом наблюдали за тем, как огромное полотно пролетает над городами. В день 75-летия Победы георгиевская лента вновь поднимется в небо, но уже над центральными районами Нью-Йорка. 

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Автор: Борис Нестеров
#сша #день победы #георгиевская лента

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