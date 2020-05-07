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8:11   7 Мая 2020
Армия

Военным в РФ запретили разглашать информацию о службе и пользоваться гаджетами

Военным в РФ запретили разглашать информацию о службе и пользоваться гаджетами

Президент РФ Владимир Путин внес изменения в Дисциплинарный устав ВС РФ от 2007. Нововведения коснулись правил взаимодействия военных со СМИ и распространения информации о службе в Сети. Документ представлен на официальном сайте правовой информации.

Согласно новому уставу, военнослужащему нельзя раскрывать данные, которые указывают на его принадлежность к Вооруженным силам России. Аналогичное правило распространяется на сведения о других военных, а также их родственников.

Кроме того, российским военнослужащим запрещено раскрывать информацию о местоположении органов внутреннего управления. Во время боевых действий и конфликтов с применением оружия военные не смогут иметь при себе гаджеты, на которых имеются фотографии, видеозаписи или данные геолокации, передает ТАСС.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #сми

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