Военным в РФ запретили разглашать информацию о службе и пользоваться гаджетами

Президент РФ Владимир Путин внес изменения в Дисциплинарный устав ВС РФ от 2007. Нововведения коснулись правил взаимодействия военных со СМИ и распространения информации о службе в Сети. Документ представлен на официальном сайте правовой информации.

Согласно новому уставу, военнослужащему нельзя раскрывать данные, которые указывают на его принадлежность к Вооруженным силам России. Аналогичное правило распространяется на сведения о других военных, а также их родственников.

Кроме того, российским военнослужащим запрещено раскрывать информацию о местоположении органов внутреннего управления. Во время боевых действий и конфликтов с применением оружия военные не смогут иметь при себе гаджеты, на которых имеются фотографии, видеозаписи или данные геолокации, передает ТАСС.