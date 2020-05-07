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7:19   7 Мая 2020
Армия

СМИ сообщили о разработке Россией нового БТР для эксплуатации на Крайнем Севере

СМИ сообщили о разработке Россией нового БТР для эксплуатации на Крайнем Севере

Российские военные специалисты приступили к разработке нового гусеничного бронетранспортера (БТР) с целью эксплуатации на Крайнем Севере. В настоящее время проект находится на стадии проектирования.

Рассказал об этом генеральный директор разрабатывающего предприятия ООО "Военно-промышленная компания" (ВПК) Александр Красовицкий в беседе с корреспондентом РИА Новости. На уточняющий вопрос журналиста о сроках работы и характеристиках будущей бронемашины специалист отвечать не стал, отметив, что "всему свое время".

"Это будет бронетранспортер, способный выполнять боевые задачи в условиях Крайнего Севера", — заявил Красовицкий. 

Производство собеседника агентства ранее изготавливало только колесную бронетехнику. Разработка бронеавтомобилей "Тигр" и боевой платформы "Бумеранг" средней весовой категории также является заслугой "ВПК". 

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Автор: Яна Либерман
#бтр

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