СМИ сообщили о разработке Россией нового БТР для эксплуатации на Крайнем Севере

Российские военные специалисты приступили к разработке нового гусеничного бронетранспортера (БТР) с целью эксплуатации на Крайнем Севере. В настоящее время проект находится на стадии проектирования.

Рассказал об этом генеральный директор разрабатывающего предприятия ООО "Военно-промышленная компания" (ВПК) Александр Красовицкий в беседе с корреспондентом РИА Новости. На уточняющий вопрос журналиста о сроках работы и характеристиках будущей бронемашины специалист отвечать не стал, отметив, что "всему свое время".

"Это будет бронетранспортер, способный выполнять боевые задачи в условиях Крайнего Севера", — заявил Красовицкий.

Производство собеседника агентства ранее изготавливало только колесную бронетехнику. Разработка бронеавтомобилей "Тигр" и боевой платформы "Бумеранг" средней весовой категории также является заслугой "ВПК".