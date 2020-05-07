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6:40   7 Мая 2020
Политика

Зеленский ответил на призыв украинцев уволить главу его офиса

Зеленский ответил на призыв украинцев уволить главу его офиса

Украинский лидер Владимир Зеленский ознакомился с петицией, созданной гражданами Незалежной. В ней украинцы требуют увольнения главы офиса президента Андрея Ермака.

Соответствующая петиция появилась на официальном сайте президента Украины в первый день мая. За несколько дней ее поддержали более 25 тысяч человек. Этого количества подписей достаточно, чтобы документ был направлен на рассмотрение главой государства.

Авторы петиции отметили, что Ермак выступал за создание консультативного совета в рамках трехсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе. Украинцы назвали неприемлемым создание этого совета, передает РИА Новости.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил, что на данный момент Служба безопасности страны и Государственное бюро расследований занимаются проверкой публикации СМИ на соответствие действительности. Он добавил, что украинцы узнают об итогах досудебного расследования через средства массовой информации.

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Автор: Василий Пименов
#петиция #украина #ермак #зеленский

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