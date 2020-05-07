Правительство Польши заявило о переносе сроков президентских выборов

Польские власти приняли решение о переносе сроков президентских выборов, заявили глава правящей партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский и председатель политического объединения "Соглашение" Ярослав Говин.

Изначально выборы должны были состояться 10 мая. Причиной отмены стал отказ оппозиции "принять все конструктивные предложения, дающие возможность провести выборы президента в этом году в установленные в конституции сроки", передает ТАСС.

"Спикер сейма (нижняя палата парламента) Польши объявит новые президентские выборы в ближайший первый возможный срок", — сказано в заявлении политиков.

Представители партий уточнили, что разработали эффективную стратегию по обеспечению возможности гражданам учавствовать в демократичных выборах.