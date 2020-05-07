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5:32   7 Мая 2020
Общество

ЦБ рассказал о влиянии режима самоизоляции на экономику

ЦБ рассказал о влиянии режима самоизоляции на экономику

Режим самоизоляции по-разному влияет на отрасли, отметили в Центральном банке (ЦБ) России. Самыми уязвимыми оказались те из них, где в бизнес-процесс необходимо ежедневно и непосредственно вовлекать сотрудников, отметили в ЦБ.

Сфера услуг в первую очередь пострадала из-за ограничительных мер, при этом онлайн-торговля и сервисы доставки оказались в плюсе, подчеркнули в Центробанке. Предприятия, которые непрерывно функционируют, в том числе и во время нерабочих дней, оказались в категории самых уязвимых, передает Федеральное агентство новостей.

Во втором квартале постепенно смягчат или отменят большую часть ограничений, по расчетам регулятора. Тогда в третьем и четвертом кварталах произойдет восстановление экономической активности в измерении квартал к кварталу, по мнению Центрального банка России.

Принятые правительством меры по борьбе с последствиями режима самоизоляции ускорят процесс восстановления и смогут компенсировать часть потерь для населения и бизнеса, заявил Банк России. Президент РФ Владимир Путин в конце апреля дал поручение правительству разработать масштабный план восстановления экономики.

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Автор: Борис Нестеров
#цб #самоизоляция #коронавирус

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