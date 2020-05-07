Труды советских ученых в годы ВОВ приблизили СССР к Победе

Советские специалисты в годы Великой Отечественной войны (ВОВ) работали по всем научным направлениям — от математики до медицины. Именно они приблизили СССР к Победе.

Вклад в спасение жизней советских солдат внесла микробиолог Зинаида Ермольева, передает РИА Новости. Она в кратчайшие сроки получила антибиотик пенициллин из отечественного сырья и наладила его производство. Игорь Курчатов и Анатолий Александров создали эффективный механизм защиты советских кораблей от магнитных мин. За считанные годы они стали организаторами советской атомной отрасли.

Новый легкий сплав — цинковистый силумин — разработал металлург Андрей Бочвар. Из этого сплава делали моторы для военной техники. Бочвар также внедрил принцип создания отливок, которые обеспечивают значительное сокращение расходов металла. Евгений Патон внес огромный вклад в увеличении числа выпускаемых машин за счет сварки под флюсом в вакууме.

Группа специалистов под руководством Исаака Китайгородского создала бронестекло. Прочность его была в 25 раз выше обычного стекла. Математик Мстислав Келдыш решил проблему, которая была связана с вибрациями авиационных конструкций. В результате его работы исчез барьер на пути развития отечественной скоростной авиации.