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4:11   7 Мая 2020
Общество

ЛДПР внесла в Госдуму пакет проектов постановлений об амнистии

ЛДПР внесла в Госдуму пакет проектов постановлений об амнистии

Россиян могут освободить от административных наказаний по ряду нарушений. Соответствующий проект был внесен в Госдуму депутатами от фракции ЛДПР.

Амнистия может быть приурочена ко Дню Победы. Предполагается, что таким образом граждан могут освободить от штрафов и других наказаний во время пандемии коронавируса, которая отрицательно повлияла на экономику страны.

Проект предлагает освободить от ответственности граждан, замеченных в мелком хищении, безбилетном проезде, а также нарушивших правила охоты и рыбалки. Кроме того, под амнистию могут попасть лица, привлеченные за нарушение ПДД, если оно не повлекло серьезной опасности для окружающих. Также в документе упоминаются лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без лицензии, и другие, передает ТАСС.

Авторы проекта уточнили, что их инициатива предусматривает не только освобождение от ответственности, но и закрытие начатого производства. Постановление должно начать действовать со дня его публикации и может быть исполнено в течение полугода.

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Автор: Руслан Неглинный
#госдума #лдпр #амнистия

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