Трамп заблокировал действие резолюции о запрете военных действий против Ирана

Американский президент Дональд Трамп заблокировал действие резолюции, предполагающей запрет на использование военной силы США в отношении Ирана. Соответствующее решение политика накануне растиражировал Белый дом.

Трамп назвал резолюцию "оскорбительной". По его мнению, создание документа было обусловлено корыстными интересами демократов во время предвыборной кампании. Глава Белого дома отметил, что положения заблокированной резолюции основываются на неправильном осознании фактов и законодательных норм.

"Мы живем во враждебном мире, и конституция признает, что президент должен уметь предвидеть следующие шаги наших противников и принимать... ответные меры", — подчеркнул лидер США.

Исходя из вышеуказанного, Трамп сделал вывод о законности операции, в результате которой американскими силами был ликвидирован иранский генерал Касем Сулеймани. Уничтожение военнослужащего спровоцировало Иран на ответный удар по американской базе в Ираке.