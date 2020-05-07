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3:09   7 Мая 2020
Общество

Погребинский назвал причину заявлений Киева о "возвращении" Крыма

Погребинский назвал причину заявлений Киева о "возвращении" Крыма

Правительство Украины пытается следовать "антироссийской программе", регулярно делая заявления об эффективных планах и стратегиях по "возвращению" Крыма. Таким образом политолог Михаил Погребинский отреагировал на высказывания Киева.

Эксперт уверен, что действующая украинская власть осознает проигрышность своих намерений по отношению к полуострову. Однако правительство просто вынуждено искусственно подпитывать заявленную антироссийскую политику, передает Федеральное агентство новостей

"Я думаю, что они понимают, что шансов вернуть Крым нет, по крайней мере в какой-то ближнесрочной перспективе", — подчеркнул Погребинский. 

Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал о проработке стратегической концепции по "возвращению" Крыма. По мнению министра, Киеву необходимо вывести соответствующий вопрос на повестку дня, поддерживать результативность санкционной политики в отношении Москвы и найти новые рычаги давления на российские власти. 

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Автор: Яна Либерман
#украина #крым #погребинский

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