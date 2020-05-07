Воробьев сообщил о слежке за безопасностью сотрудников на предприятиях при помощи стюардов

Специальный сотрудник будет контролировать самочувствие работников предприятий Подмосковья, которые начнут функционировать с 12 мая. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Стюард (контролер) будет оказывать необходимую медицинскую помощь сотрудникам, которые вынуждены приходить на работу во время пандемии коронавируса, передает телеканал "360". Вместе с тем он будет контролировать ношение масок и респираторов, соблюдение всех требований, предписанных главным санитарным врачом региона, сообщил Андрей Воробьев.

Этот контроль поможет предприятиям работать без потерь своих работников. Воробьев уточнил, что все предприятия региона обязаны соответствовать новым стандартам. В данный момент в Подмосковье вводится множество ограничительных мер, направленных на остановку распространения коронавирусной инфекции, отметил Воробьев.

Недавно мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что работа строительных и промышленных предприятий может возобновиться после праздников.