Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Воробьев сообщил о слежке за безопасностью сотрудников на предприятиях при помощи стюардов

Воробьев сообщил о слежке за безопасностью сотрудников на предприятиях при помощи стюардов

 МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу журналистов Первого канала

МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу журналистов Первого канала
Bloomberg выпустил очередной вброс о якобы присутствующих в Ливии россиянах

Bloomberg выпустил очередной вброс о якобы присутствующих в Ливии россиянах

 МИД РФ использует все возможности и влияние для освобождения Шугалея и Суэйфана

МИД РФ использует все возможности и влияние для освобождения Шугалея и Суэйфана
США спешат освоить Луну без ООН, России и Китая

США спешат освоить Луну без ООН, России и Китая

 Политолог Кошкин: физическое устранение Мадуро входит в планы США

Политолог Кошкин: физическое устранение Мадуро входит в планы США
Воробьев сообщил о слежке за безопасностью сотрудников на предприятиях при помощи стюардов

Воробьев сообщил о слежке за безопасностью сотрудников на предприятиях при помощи стюардов

 МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу журналистов Первого канала

МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу журналистов Первого канала
Bloomberg выпустил очередной вброс о якобы присутствующих в Ливии россиянах

Bloomberg выпустил очередной вброс о якобы присутствующих в Ливии россиянах

 МИД РФ использует все возможности и влияние для освобождения Шугалея и Суэйфана

МИД РФ использует все возможности и влияние для освобождения Шугалея и Суэйфана
США спешат освоить Луну без ООН, России и Китая

США спешат освоить Луну без ООН, России и Китая

 Политолог Кошкин: физическое устранение Мадуро входит в планы США

Политолог Кошкин: физическое устранение Мадуро входит в планы США
2:05   7 Мая 2020
Общество

МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу журналистов Первого канала

МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу журналистов Первого канала

Съемочная группа российского Первого канала лишилась аккредитации в Белоруссии после сюжета о коронавирусе в стране. Об этом сообщил представитель посольства РФ в республике Алексей Маскалев.

Два сотрудника корреспондентского пункта Первого канала в Белоруссии, Алексей Кручинин и его оператор Сергей Панасюк, лишены аккредитации. Сотрудник МИД Белоруссии Андрей Глаз сообщил, что такие меры предприняты из-за "распространения информации, не соответствующей действительности".

Российские журналисты ранее опубликовали репортаж о ситуации с коронавирусной инфекцией в Белоруссии, передает РИА Новости. Сюжет журналистов раскритиковал телевизионный канал "Беларусь-1".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#аккредитация #первый канал

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...