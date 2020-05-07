МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу журналистов Первого канала

Съемочная группа российского Первого канала лишилась аккредитации в Белоруссии после сюжета о коронавирусе в стране. Об этом сообщил представитель посольства РФ в республике Алексей Маскалев.

Два сотрудника корреспондентского пункта Первого канала в Белоруссии, Алексей Кручинин и его оператор Сергей Панасюк, лишены аккредитации. Сотрудник МИД Белоруссии Андрей Глаз сообщил, что такие меры предприняты из-за "распространения информации, не соответствующей действительности".

Российские журналисты ранее опубликовали репортаж о ситуации с коронавирусной инфекцией в Белоруссии, передает РИА Новости. Сюжет журналистов раскритиковал телевизионный канал "Беларусь-1".