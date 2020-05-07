Bloomberg выпустил очередной вброс о якобы присутствующих в Ливии россиянах

Западные СМИ продолжают тиражировать материалы, направленные против РФ. Очередную публикацию о якобы присутствующих в Ливии "российских оперативниках", оказывающих влияние на внутреннюю политику, выпустило агентство Bloomberg.

"Российские оперативники", которые якобы присутствуют в Ливии, оказывают поддержку фельдмаршалу Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифе Хафтару, как утверждает американское СМИ. Никаких доказательств "присутствия" россиян издание при этом не представило.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган распространял схожие слухи. Он заявлял, что якобы в Ливии присутствует российская ЧВК "Вагнера", которая поддерживает ЛНА. Власти Турции проводили информационную кампанию с нападками на РФ, пытаясь оправдать турецкое военное вмешательство в ливийский конфликт, а также легитимизировать участие в нем бойцов турецкой ЧВК SADAT, передает ФАН.

Bloomberg заявляет, что в Ливии присутствуют от 800 до 1200 бойцов ЧВК "Вагнера", в том числе 39 снайперов. Американское издание неслучайно приводит такие цифры, поскольку так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии, контролируемое боевиками во главе с Файезом Сарраджем, ранее озвучивало аналогичные данные, вплоть до указанного в публикации количества "снайперов".