Суд назвал дату предварительного заседания по иску бизнесмена Пригожина к Соболь

Предварительное заседание суда по иску петербургского предпринимателя Евгения Пригожина к юристу "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) Любови Соболь и "Царьграду" назначено на 7 мая. Об этом говорится на сайте Тверского суда.

Суд рассмотрит дело о защите чести, достоинства и деловой репутации Евгения Пригожина. Предварительное заседание суда по этому делу стартует в 10:55 по Москве, говорится на официальном сайте органа государственной власти. Бизнесмен подал иск к юристу ФБК Любови Соболь и телеканалу "Царьград" за ложные обвинения, передает Nation News.

Пригожин требует отозвать обвинения в том, что он якобы имеет отношение к нападению на Сергея Мохова — супруга Соболь. Нападение на Мохова было совершено в 2016 году, однако каких-либо фактов, свидетельствующих о причастности Пригожина к этому инциденту, юрист ФБК так и не смогла предоставить. Причиной иска к телеканалу "Царьград" стал материал, который вышел в ходе предвыборной кампании в Московскую городскую думу.