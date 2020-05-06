МИД РФ использует все возможности и влияние для освобождения Шугалея и Суэйфана

Сотрудников Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея и Самера Суэйфана намерены освободить из заточения в ливийской тюрьме всеми возможными путями. Соответствующее заявление сделали в МИД РФ.

Российских социологов, находящихся в незаконном заточении в неофициальной тюрьме "Митига" в Ливии с 2019 года, будут вызволять с помощью всех имеющихся возможностей и каналов соответствующего влияния на власти североафриканского государства, передает ТАСС.

"МИД России продолжит настойчивые усилия по скорейшему и безусловному освобождению Максима Шугалея и Самера Суэйфана", — отметили в ведомстве.

МИД РФ неоднократно и настоятельно выступал с призывом к гражданам России воздержаться от посещения Ливии и рекомендовал организациям не командировать туда сотрудников, так как риски таких поездок слишком высоки и не могут быть оправданы никакой необходимостью.

Недавно представитель Восточного правительства Ливии в РФ Станислав Кудряшов выразил надежду, что фильм "Шугалей", отображающий реальное положение дел в Ливии, поспособствует освобождению российских ученых.