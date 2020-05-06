Строительные и промпредприятия возобновят свою работу в Москве с 12 мая

Промышленные и строительные предприятия Москвы смогут начать свою работу сразу после майских праздников. Соответствующее заявление было сделано столичным градоначальником Сергеем Собяниным.

Мэр Москвы заявил, что пока не видит возможности для отмены ограничительных мер, так как эпидемиологическая обстановка в столице все еще остается напряженной. Возобновить свою работу с 12 мая смогут строительные и промышленные предприятия, которые обеспечат выход на работу полумиллиона москвичей. При этом предприятия обязаны гарантировать безопасность сотрудников и соблюдать предписанные санитарными врачами нормы, передает РИА Новости.

Собянин добавил, что в последнюю очередь будет возобновлена работа кинотеатров и мест общественного питания. Свое решение он объяснил тем, что в этих сферах услуг наблюдается высокая вероятность тесных контактов, способствующих распространению вируса.

Роспотребнадзор ранее предложил поэтапную систему выхода из ограничительных мер. Сначала гражданам разрешат прогулки с детьми и занятия спортом на улице. Затем можно будет гулять по городу, возобновить работу торговых и образовательных объектов. Третий этап подразумевает открытие скверов, парков, гостиниц и общепита.