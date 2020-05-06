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22:02   6 Мая 2020
Общество

Московские медики сообщили о смерти 39 человек с диагностированным коронавирусом

Московские медики сообщили о смерти 39 человек с диагностированным коронавирусом

Число жертв коронавируса в российской столице выросло до 905 пациентов. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

За последние сутки на территории Москвы зафиксировано 39 смертей пациентов с положительным тестом на коронавирус и пневмонией. Несколько человек имели тяжелые сопутствующие заболевания.

Накануне жертвами коронавируса стали 50 человек. Всего за сутки специалисты выявили более десяти тысяч новых случаев COVID-19 по всей России.

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Автор: Яна Либерман
#смерть #коронавирус

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