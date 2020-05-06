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21:33   6 Мая 2020
Политика

Журавлев назвал некорректными заявления Латвии об исчислениях в бюджет СССР

Журавлев назвал некорректными заявления Латвии об исчислениях в бюджет СССР

Финансовые исчисления Латвии в бюджет СССР всегда имели разные значения, заявил историк Российской академии наук Сергей Журавлев.

Глава юстиции Латвии Янис Борданс накануне заявил, что его государство являлось одним из главных "инвесторов" в составе СССР, отдавая в бюджет Советского Союза почти половину своих доходов, пишет "ПолитРоссия".

По мнению Журавлева, подобные заявления со стороны правительства Латвии являются некорректными, так как нужно еще разобраться в их достоверности. Он отметил, что Латвия не указала, в каком году их отчисления составляли 48% от всех доходов. Журавлев подчеркнул, что эта цифра могла быть зафиксирована за всю историю вхождения Латвии в СССР.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш ранее сообщил, что внутренние границы Балтии, которые были закрыты из-за пандемии коронавируса, откроются 15 мая, передает телеканал RT.

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Автор: Яна Либерман
#латвия #журавлев #ссср

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