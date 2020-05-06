Подольский художник изобразил сцену победы над коронавирусом

Подольский художник нарисовал на фасаде здания граффити, на котором всадник убивает коронавирус в образе змея. Так молодой человек решил поддержать медиков, которые сейчас борются за здоровье людей.

Изображение находится напротив станции скорой помощи в городе Подольск. Врач сидит на коне, держа в руке огромный шприц, похожий на копье воина, и заносит его над коронавирусом, чтобы пронзить его насквозь. Как объяснил художник, он творчески интерпретировал герб Москвы и выразил благодарность всем медицинским работникам за самоотверженную борьбу с COVID-19.

Работа очень напоминает известное изображение Георгия Победоносца, убивающего дьявола в образе страшного змея. Так художник проассоциировал библейский сюжет с современными событиями. Как раз сегодня верующие поминают святого воина Георгия. Автор граффити не захотел афишировать свое имя, об этом сообщает канал "360".