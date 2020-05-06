Минкульт РФ продолжает активную работу, несмотря на выявление COVID-19 у главы ведомства

Сотрудники Министерства культуры РФ продолжают работу во время отсутствия главы ведомства Ольги Любимовой, у которой выявили коронавирусную инфекцию.

Работа Минкульта не останавливается. В условиях пандемии минимальное количество сотрудников осталось на рабочих местах, остальные продолжают выполнять задачи на удаленной основе. В их числе глава министерства Ольга Любимова, которая находится на больничном из-за подтвержденного диагноза "коронавирусная инфекция", сообщает телеканал "360".

Оперативные совещания проходят в онлайн-формате. Любимова не перестает активно участвовать в различных видеоконференциях и вести переговоры. Медики заявили, что заболевание протекает в легкой форме и госпитализация не требуется, заметила официальный представитель министра Анна Усачева.

Актуальные данные о болезни следует искать на официальном портале стопкоронавирус.рф. Там представлены описания первых симптомов, после появления которых следует в немедленном порядке обратиться за медицинской помощью, и опубликован телефон единой горячей линии. Помимо этого, там своевременно публикуются указы властей, нацеленные на борьбу со сложившейся эпидемиологической ситуацией.