Сирия станет более сильным государством после окончания вооруженного конфликта, считает доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета "Офицеры России" Александр Перенджиев.

Хлопковая отрасль Сирии продолжает набирать обороты, сообщает ФАН. Финансирование производства хлопка в стране было продлено сирийским лидером Башаром Асадом до конца этого месяца. По мнению Перенджиева, которым он поделился с ФАН, сирийские власти уверенно движутся к восстановлению экономики в государстве, невзирая на все существующие сложности. Правительству САР приходится уделять внимание сразу трем сферам: военной, правоохранительной и экономической.

"Правительство САР на сегодняшний день нарабатывает уникальный опыт для многих наук и для практики. Сирия с учетом тяжелого опыта выйдет еще крепче и более сильной", — заявил доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета "Офицеры России" Александр Перенджиев.

Сирийскому правительству удастся совершить прорыв в экономическом плане после урегулирования ситуации в государстве и исчезновения всех сопутствующих препятствий, добавил Александр Перенджиев.