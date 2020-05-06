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21:25   6 Мая 2020
Армия

Перенджиев считает, что Сирия станет еще сильнее после завершения войны

Перенджиев считает, что Сирия станет еще сильнее после завершения войны

Сирия станет более сильным государством после окончания вооруженного конфликта, считает доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета "Офицеры России" Александр Перенджиев.

Хлопковая отрасль Сирии продолжает набирать обороты, сообщает ФАН. Финансирование производства хлопка в стране было продлено сирийским лидером Башаром Асадом до конца этого месяца. По мнению Перенджиева, которым он поделился с ФАН, сирийские власти уверенно движутся к восстановлению экономики в государстве, невзирая на все существующие сложности. Правительству САР приходится уделять внимание сразу трем сферам: военной, правоохранительной и экономической.

"Правительство САР на сегодняшний день нарабатывает уникальный опыт для многих наук и для практики. Сирия с учетом тяжелого опыта выйдет еще крепче и более сильной", — заявил доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета "Офицеры России" Александр Перенджиев.

Сирийскому правительству удастся совершить прорыв в экономическом плане после урегулирования ситуации в государстве и исчезновения всех сопутствующих препятствий, добавил Александр Перенджиев.

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Автор: Василий Пименов
#сирия #асад #экономика #война

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