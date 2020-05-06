Президент Венесуэлы сообщил о попытке вторжения в страну

Глава Венесуэлы Николас Мадуро рассказал о том, что четверо наемников пытались совершить проникновение в страну, однако их задержали до совершения каких-либо действий.

Представители МИД России прокомментировали ситуацию в Венесуэле, отметив что Российская Федерация не поддерживает высадку наемных террористов, которые могли бы совершить теракты. Или причинить жителям страны, а также ее руководству вред.

Напомним, что 5 мая полицейские задержали участников нападения в акватории страны. Среди задержанных оказались предсатавители личной охраны президента США Дональда Трампа.