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21:13   6 Мая 2020
Политика

Президент Венесуэлы сообщил о попытке вторжения в страну

Президент Венесуэлы сообщил о попытке вторжения в страну

Глава Венесуэлы Николас Мадуро рассказал о том, что четверо наемников пытались совершить проникновение в страну, однако их задержали до совершения каких-либо действий.

Представители МИД России прокомментировали ситуацию в Венесуэле, отметив что Российская Федерация не поддерживает высадку наемных террористов, которые могли бы совершить теракты. Или причинить жителям страны, а также ее руководству вред. 

Напомним, что 5 мая полицейские задержали участников нападения в акватории страны. Среди задержанных оказались предсатавители личной охраны президента США Дональда Трампа.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #венесуэла #наемники

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