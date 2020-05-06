Участница проекта "Дети войны" поделилась, как ждала отца с фронта

Участница проекта "Дети войны" рассказала, как ждала ушедшего на войну отца и встречала единственного вернувшегося с нее дядю.

Журналисты телеканала "360" встретились в рамках проекта "Дети войны" с 80-летней Инной Бабушиной, которая потеряла отца, когда ей было два года. Женщина рассказала о своем детстве, выпавшем на военные годы.

Многие дети ждали с фронта своих отцов и так и не дождались. Инна Бабушина поделилась историей своей семьи и показала фронтовые письма отца, который пропал без вести на полях Великой Отечественной войны. Он отправился на передовую по собственному желанию, оставив штабную работу. Семья узнала об этом из письма.

«Вы знаете это поколение, они за Родину могли отдать жизнь», — с болью и гордостью говорит Бабушина.

Ее отец пропал без вести, как и один из его двух братьев. С фронта вернулся только один дядя маленькой Инны. Женщина рассказывает, что до сих пор помнит, как он вошел в дверь и все со слезами бросились к нему.

«Был страшный рев, все ревели в голос. Он стоит, он не знает даже, как реагировать. Это запоминается на всю жизнь, эта встреча», — поделилась она.

Бабушина призналась, что все ее детство прошло в ожидании отца, как и у многих ее сверстников. Она уверена, что именно его добрые пожелания и слова любви из писем с передовой помогли ей прожить долгую жизнь и вырастить собственных детей и внуков.