Преступники ПНС Ливии боятся, что об их деяниях станет известно мировой общественности. Поэтому они похитили человека, похожего на одного из героев фильма "Шугалей", считает представитель Восточного Правительства Ливии в РФ Станислав Кудряшов.

Похищение заместителя президента Аудиторского Бюро Редхи Куркаба произошло на следующий день после трансляции российского художественного фильма "Шугалей" на ливийском телеканале "Джамахирия". За преступлением стоят боевики одной из группировок "МВД" нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Это стало демонстрацией реальности всех фактов, изложенных в ленте.

Радикалы ПНС очень боятся, что об их преступлениях станет известно общественности. Для сокрытия фактов они готовы похищать людей. Не исключено, что у Куркаба могли быть данные, которые пролили бы свет на реальное положение дел в удерживаемом боевиками Триполи, сообщил ФАН Кудряшов

Художественный фильм "Шугалей" основан на реальной истории российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана, которые были захвачены боевиками ПНС Ливии и помещены в известную зверствами тюрьму "Митига". Там они прибывают до сих. Фильм призван распространить информацию о реальной ситуации в североафриканской стране и обратить на нее внимание зрителей не только в России, но и за рубежом.