Член Совфеда Кутепов предложил проводить собрания садоводческих товариществ дистанционно

Собрания садоводческих товариществ РФ следует проводить дистанционно, уверен председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.

Так членам таких товариществ не придется рисковать, нарушая режим самоизоляции, пишет "Парламентская газета". Проводить собрания дистанционно предлагается с 1 мая по 31 декабря, об этом сказано в проекте, который Андрей Кутепов внес на рассмотрение в Госдуму.

Сейчас члены садоводств не могут заочно голосовать по ряду вопросов. Например, вопросы о членских взносах решаются только при личном присутствии гражданина, отмечает канал "360". Однако соблюдение режима самоизоляции сейчас должно быть для граждан в приоритете, считает Андрей Кутепов.

Большинство членов садоводческих товариществ относятся к группе риска. Это пожилые люди, которым следует быть особенно внимательными в сложившейся эпидемиологической обстановке. А заочное голосование позволит решить важные вопросы, соблюдая самоизоляцию, пояснил Кутепов.