Политолог Асафов объяснил, как стресс во время пандемии может влиять на сознание граждан

Пандемия коронавируса сопровождается стрессом у граждан и может привести к некоторому недовольству в отношении ограничительных мер, принимаемых властями. Так считает политолог Александр Асафов.

Ограничительные меры, принимаемые городскими властями, не всегда находят понимание со стороны граждан. Это связано со стрессом, который испытывают многие жители, считает политолог Александр Асафов. Так, например, решение о введении масочного режима принял губернатор Московской области Андрей Воробьев, а "обиделись" на мэра Москвы Сергея Собянина.

Собянин пока только рекомендовал носить маски, но это не является обязательным условием для выхода из дома. Тем не менее, москвичи уже начали обсуждать, обязан ли мэр обеспечить их необходимыми средствами защиты, сообщает издание "Царьград".

Асафов считает, что если масочный режим будет введен в столице, то всех ее жителей городские власти обеспечат необходимыми средствами защиты. Испытывая стресс, объясняет политолог, люди подчас хотят видеть желаемое здесь и сейчас, и ищут виновных, если этого вдруг не происходит.