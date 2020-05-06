Познер объяснил Гордону, почему ни пандемия, ни дешевая нефть не сломят РФ

Российский телеведущий Владимир Познер выразил уверенность в том, что наша страна преодолеет и пандемию, и вызванный ею экономический кризис, отметив, что чем сложнее становится ситуация, тем сильнее становятся россияне.

Свою позицию журналист высказал в интервью украинскому коллеге Дмитрию Гордону, который, в частности, спросил у Познера, каковы шансы, что Российская Федерация «взорвется изнутри» в условиях резкого падения цен на нефть и эпидемии коронавируса, которые ее якобы «добьют».

В ответ Владимир Познер выразил убежденность, что такого произойти не может. По его словам, с годами он убедился в способности россиян сплоченно преодолевать трудности, при чем, между масштабами кризиса и устойчивостью русского народа перед трудностями в экономической и социальной сфере, по его мнению, есть прямая связь.

«Знаете, это интересная вещь, но я пришел к выводу, что чем хуже в России, тем сильнее народ. При тяжелом положении этот народ сплачивается и выстаивает. А когда все хорошо, происходит совсем другое», — отметил Познер, слова которого приводит ФБК «Экономика сегодня».

Также телеведущий предположил, что сама по себе эпидемия коронавируса принесет меньше негативных последствий, чем вызванный ею экономический кризис. Но в любом случае, ни пандемия, ни экономические проблемы не приведут к тому, чтобы Россия прекратила свое существование.

«Если конкретно, то будет очень трудно. Экономически это сильно ударит по многим. Коронавирус – это временное явление, исчисляющееся месяцами, а экономические последствия происходящего будут на несколько лет. Но у меня нет никаких сомнений в том, что Россия это преодолеет», — подчеркнул Познер.

В заключение интервью, отвечая на вопрос Гордона о воссоединении Крыма с Россией в 2014 году, Владимир Познер отметил логичность этого исторического события. Журналист напомнил украинскому коллеге, что подавляющее большинство жителей полуострова выразили желание жить в России, при этом Москва воспринимала последствия произошедшего в Киеве Майдана как угрозу своей безопасности.