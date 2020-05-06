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20:43   6 Мая 2020
Россия

Познер объяснил Гордону, почему ни пандемия, ни дешевая нефть не сломят РФ

Познер объяснил Гордону, почему ни пандемия, ни дешевая нефть не сломят РФ

Российский телеведущий Владимир Познер выразил уверенность в том, что наша страна преодолеет и пандемию, и вызванный ею экономический кризис, отметив, что чем сложнее становится ситуация, тем сильнее становятся россияне.

Свою позицию журналист высказал в интервью украинскому коллеге Дмитрию Гордону, который, в частности, спросил у Познера, каковы шансы, что Российская Федерация «взорвется изнутри» в условиях резкого падения цен на нефть и эпидемии коронавируса, которые ее якобы «добьют».

Познер объяснил Гордону, почему ни пандемия, ни дешевая нефть не сломят РФ

В ответ Владимир Познер выразил убежденность, что такого произойти не может. По его словам, с годами он убедился в способности россиян сплоченно преодолевать трудности, при чем, между масштабами кризиса и устойчивостью русского народа перед трудностями в экономической и социальной сфере, по его мнению, есть прямая связь.

«Знаете, это интересная вещь, но я пришел к выводу, что чем хуже в России, тем сильнее народ. При тяжелом положении этот народ сплачивается и выстаивает. А когда все хорошо, происходит совсем другое», — отметил Познер, слова которого приводит ФБК «Экономика сегодня».

Также телеведущий предположил, что сама по себе эпидемия коронавируса принесет меньше негативных последствий, чем вызванный ею экономический кризис. Но в любом случае, ни пандемия, ни экономические проблемы не приведут к тому, чтобы Россия прекратила свое существование.

«Если конкретно, то будет очень трудно. Экономически это сильно ударит по многим. Коронавирус – это временное явление, исчисляющееся месяцами, а экономические последствия происходящего будут на несколько лет. Но у меня нет никаких сомнений в том, что Россия это преодолеет», — подчеркнул Познер.

Познер объяснил Гордону, почему ни пандемия, ни дешевая нефть не сломят РФ

В заключение интервью, отвечая на вопрос Гордона о воссоединении Крыма с Россией в 2014 году, Владимир Познер отметил логичность этого исторического события. Журналист напомнил украинскому коллеге, что подавляющее большинство жителей полуострова выразили желание жить в России, при этом Москва воспринимала последствия произошедшего в Киеве Майдана как угрозу своей безопасности.

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Автор: Александр Люблинский
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