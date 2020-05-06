Первый онлайн-кастинг в сериал пройдет в России

СМИ объявили о съемках сериала "Удаленка", который будет посвящен режиму самоизоляции.

Ограничительные меры по коронавирусу были введены в России еще в апреле. Глава государства Владимир Путин ввел режим самоизоляции в целях предотвращения распространения инфекции. Жизнь современных людей теперь напоминает сюжет голливудского фильма: люди работают в видеочатах и выходят на улицу по пропускам. Телеканал "360" решил запечатлеть новую реальность россиян и снять об этом сериал. Проект СМИ будет называться "Удаленка".

Канал уже объявил о проведении первого в России онлайн-кастинга, который состоится на сервисе для видеоконференций Zoom. "360" отметил, что отбор кандидатов на роли в "Удаленке" будет происходить дистанционно, впрочем, как и съемки. Чтобы принять участие в кастинге необходимо войти в специальную пресс-конференцию телеканала, которая пройдет 7 мая в 12:00 по московскому времени.