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20:33   6 Мая 2020
Общество

Первый онлайн-кастинг в сериал пройдет в России

Первый онлайн-кастинг в сериал пройдет в России

СМИ объявили о съемках сериала "Удаленка", который будет посвящен режиму самоизоляции.

Ограничительные меры по коронавирусу были введены в России еще в апреле. Глава государства Владимир Путин ввел режим самоизоляции в целях предотвращения распространения инфекции. Жизнь современных людей теперь напоминает сюжет голливудского фильма: люди работают в видеочатах и выходят на улицу по пропускам. Телеканал "360" решил запечатлеть новую реальность россиян и снять об этом сериал. Проект СМИ будет называться "Удаленка". 

Канал уже объявил о проведении первого в России онлайн-кастинга, который состоится на сервисе для видеоконференций Zoom. "360" отметил, что отбор кандидатов на роли в "Удаленке" будет происходить дистанционно, впрочем, как и съемки. Чтобы принять участие в кастинге необходимо войти в специальную пресс-конференцию телеканала, которая пройдет 7 мая в 12:00 по московскому времени. 

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Автор: Юлия Яковлева
#сми #сериал

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