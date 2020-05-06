Рожин объяснил, зачем Гудро взял на себя вину за попытку госпереворота в Венесуэле

Провал информационной кампании США по дискредитации венесуэльских властей вынудил Вашингтон перейти к силовому методу смещения действующего президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро, заявил военный эксперт Борис Рожин.

Как сообщает Федеральное агентство новостей, 3 мая правительственные силы Венесуэлы задержали группу боевиков, которые готовили свержение Мадуро. Вашингтон все обвинения отверг, однако руководитель ЧВК Silvercrop USA Ink Джордан Гудро подтвердил подготовку операции. Готовящийся госпереворот получил название Операция «Гидеон».

Главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин в свою очередь напомнил, что США уже не первый раз пытаются организовать госпереворот в Венесуэле. Кроме того, он считает, что Гудро взял на себя ответственность за неудавшуюся операцию, чтобы прикрыть президента США Дональда Трампа и американские спецслужбы.

«В плане на выполнение вылазки в Венесуэле было заранее прописано, что в случае провала Гудро берет на себя ответственность, прикрывая таким образом как самого Трампа, так и американское ЦРУ. Однако его заявления - это лишь вбросы для прессы. Все ведь прекрасно понимают связь руководства США в организации попытки переворота. Тем более, что все предыдущие попытки этого так или иначе вели к администрации Дональда Трампа, поскольку он различными сценариями пытается добиться заявленных ранее политических целей во внешней политике», — пояснил военный эксперт.

В прошлом году США пытались свергнуть президента Венесуэлы, развязав информационную кампанию. Американцы распространяли фейки о якобы вывозах «золота Мадуро» российской авиакомпанией, о присутствии в Республике ЧВК «Вагнера», а также о том, что «Роснефть» якобы планирует заниматься продажей добываемой в Венесуэле нефти от своего имени. Позже все эти сообщения были опровергнуты теми же изданиями, что их публиковали.

«У США лопается терпение, что порождает все более радикальные действия в виде тех, что мы наблюдали на днях. Если не удалась информационная кампания по дискредитации властей, если не получился военный переворот, следующим шагом для американцев видится силовой метод», — подытожил Рожин.

Автором ряда фейков о событиях в Венасуэле является аферист Евгений Шабаев, который неоднократно был в этом уличен. Например, мошенник выдал себя в разговоре с представившемся иностранным журналистом пранкером, рассказав историю о якобы присутствии ЧВК «Вагнера» в Кашмире по заказу китайских властей для противостояния с Пакистаном.